Harry Redknapp punzecchia lo United: “Dele Alli vale più di Pogba. E dire che potevano prenderlo per 8 milioni…”

L’ex allenatore del Tottenham Harry Redknapp non le manda a dire e punzecchia il Manchester United in un’intervista al Daily Mail riguardo l’effettivo valore di Dele Alli rispetto allo strapagato Paul Pogba: “Io penso che al momento Alli valga oltre i cento milioni di euro. Se Pogba è stato pagato 105 milioni, Dele ne vale di più. Ha solo vent’anni! Il ragazzo ha tutto: segna, fa segnare, sa colpire di testa, corre, dribbla, non ha paura di metterci il piede (nei tackles, ndr). E’ fantastico. Eppure il Manchester United poteva comprarlo per soli 8 milioni di euro. Non ha giocato quando l’MK Dons (squadra in cui militava il giovane inglese fino al 2015, ndr) ha battuto i Red Devils per 4-0 in League Cup? Ci si chiede come mai non l’abbiano ingaggiato, come hanno fatto a non notarlo? Che acquisto, che giocatore!”. Non che con Pogba, poi, in termini prettamente economici, sia andata meglio alla squadra di Manchester: lasciato partire a zero e riacquistato alla cifra record di centocinque milioni…