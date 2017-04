Ibra-LA Galaxy: è tutto fatto! Pesce d’aprile in ritardo o colpo estivo anticipato?

Zlatan Ibrahimovic sarà la prossima stella europea a sbarcare in Mls. I colleghi di “Fox Deportes” sono sicuri: l’accordo con i Los Angeles Galaxy è stato trovato e la prossima annata lo svedese diventerà il giocatore più pagato del massimo campionato statunitense. L’emittente televisiva americana ha divulgato la notizia attraverso un’immagine postata sui propri profili social, la quale ritrae Zlatan Ibrahimovic in maglia Galaxy, chiaramente un fotomontaggio (è stata modificata la foto della presentazione di Ibra al Manchester United, ndr), e la didascalia “Conferme dall’Europa, Ibrahimovic giocherà nei Galaxy”. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile approdo del campione svedese negli Usa ma a Manchester erano sicuri del fatto che Ibra avesse scelto di rinnovare per un altro anno con i Red Devils. Pesce d’aprile in ritardo o colpo estivo anticipato? Non resta che attendere la conferma da parte del diretto interessato.