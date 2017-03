Il Barcellona rivuole Thiago Alcantara, il Bayern chiede una cifra astronomica

“Thiago Alcantara torna a casa”, potrebbe essere il titolo di questa storia. Cresciuto nella cantera del Barça, Thiago Alcantara centrocampista poliedrico del Bayern Monaco, sembra essere tornato al centro delle attenzioni dei blaugrana. Il figlio di Mazinho, ex calciatore di Lecce e Fiorentina, ceduto per 25 milioni ai bavaresi nel 2013 è uno dei registi più stimati del calcio mondiale e pertanto la dirigenza catalana sarebbe pronta a riprenderlo. Secondo “El Mundo Deportivo” però i teutonici avrebbero richiesto non meno di 90 milioni di euro per il venticinquenne numero 10 della “Roja”, cifra importante anche per i ricchi portafogli degli spagnoli.