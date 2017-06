Il Las Palmas ci prova per Alessio Cerci

Il Las Palmas vuole ripetere l’operazione Kevin Prince Boateng con Alessio Cerci. L’esterno offensivo di Valmontone dirà addio all’Atletico Madrid in estate e il club della Canarie é pronto ad acquistarlo per rilanciarlo dopo gli infortuni che l’hanno tormentato nelle ultime stagioni. De Zerbi lo ritiene ideale, infatti, per il suo 4-3-3 e la trattativa nei prossimi giorni può decollare.