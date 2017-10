Il Liverpool prepara l’assalto a Emerson Palmieri: pronti 25 milioni

Il Liverpool prepara l’affondo per strappare Emerson Palmieri alla Roma. Klopp vuole portare in Reds il laterale sinistro italo-brasiliano – che rientrerà a breve in campo dall’infortunio – e sarebbe pronto ad offrire, già per gennaio, 25 milioni pur di chiudere subito l’operazione. Una offerta importante e che permetterebbe ai giallorossi di puntellare il proprio bilancio con una ricca plusvalenza (era costato appena 2 milioni dal Santos). Per il terzino mancino sarebbe, invece, pronto un contratto fino al 2022.