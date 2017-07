Il Manchester United all’assalto di Saul

Con l’avvento in società di Javier Ribalta, storico capo-scout della Juventus, in casa Manchester United si parlerà spagnolo. Nel mirino dei Red Devils c’è il centrocampista Saul Niguez. Già iniziato il pressing del club inglese per strappare all’Atletico Madrid, che nei giorni scorsi l’ha blindato con un rinnovo sino al 2026, il gioiello classe 1994 e portarlo alla corte di Mourinho.