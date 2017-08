Il Miami di Nesta pesca in Italia: preso Lambrughi

Colpo italiano per il Miami allenato da Alessandro Nesta. La formazione della Florida che entrerà a far parte della MLS nel 2018 ha chiuso l’acquisto del difensore mancino Alessandro Lambrughi, svincolato dal Livorno. Un’avventura a stelle e strisce pronta a iniziare per il calciatore scuola Milan (si era allenato nella stagione 2005/06 con la Prima Squadra rossonera allora allenata da Carlo Ancelotti) che era cercato anche dalla Triestina. Da un ex difensore oggi allenatore (Nesta) a un rinforzo di mercato (Lambrughi): il Miami del direttore sportivo Mauro Pederzoli continua a parlare italiano…