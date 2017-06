Il PSG accelera per Fabinho e intanto Verratti scompare dai cartelloni della tournée Usa…

Marco Verratti si avvicina sempre di più al Barcellona di Ernesto Valverde. Secondo quanto riportato dall'”Equipe” nell’edizione odierna, il PSG avrebbe accelerato nelle ultime ore le trattative per arrivare al monegasco Fabinho, scelto da Emery come sostituto di Verratti. L’accordo tra i parigini e il giocatore sembrerebbe essere stato trovato e ora ai capitolini non rimane che trovare un’intesa con il Monaco per quanto riguarda il prezzo del cartellino del centrocampista, assicurandosi così un 23enne che molto bene ha fatto nella sua ultima stagione in quel di Monte Carlo. Su Fabinho va segnalato anche l’interessamento dell’Atletico Madrid (si parla di un’offerta da 35 mln, ndr) club però frenato dal blocco del mercato. Oltre all’improvvisa accelerata per il giocatore brasiliano c’è però molto di più in casa Psg. A mettere ulteriore pepe alla vicenda Verratti è stata infatti l’immagine pubblicata nelle ultime ore dal club sul proprio profilo ufficiale Twitter. Tra il 19 e il 26 di luglio, i francesi saranno infatti impegnati negli Stati Uniti in una tournée che li vedrà impegnati contro Roma, Tottenham e Juventus e, per sponsorizzare l’evento, i capitolini scelto hanno scelto di pubblicare sui social un’immagine raffigurante i volti più rappresentativi della squadra. Cavani, Di Maria, Draxler, Marquinhos e Thiago Silva, i giocatori scelti per promuovere l’evento, con l’esclusione di Verratti che fa già discutere. Semplice dimenticanza o scelta di mercato ben ponderata? Il futuro di Verratti sembra sempre più lontano da Parigi.