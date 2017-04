Il Real Madrid fa la spesa in Premier League. Arsenal, United e Chelsea in allerta

Il Real Madrid continua ad aggiungere obiettivi alla sua lista di mercato e, questa volta, sarebbe decisa a “razziare” la Premier League. I Blancos sarebbero in procinto di fare la spesa in Inghilterra, prelevando alcuni pezzi da 90 ai top club d’Oltremanica. Nel dettaglio i pezzi pregiati riporterebbero i nomi di Arsene Wenger, David De Gea e Eden Hazard. Stando alle indiscrezioni raccolte dai colleghi di AS Diario, Fiorentino Perez parrebbe essere un grande estimatore dell’attuale manager dei Gunners e, se Zidane non riuscisse a vincere la Liga, potrebbe farlo subentrare al posto dell’ex fantasista. Il Real Madrid sembrerebbe operare però su più fronti e, se per la panchina il candidato numero uno sembra essere il francese dell’Arsenal, i miglioramenti all’organico potrebbero essere rappresentati da ingaggi eccelsi come Hazard e De Gea. Il portiere dello United e l’attaccante del Chelsea sono obiettivi di mercato delle Merengues di vecchia data e l’estate prossima potrebbero diventare finalmente acquisti veri e propri. La Premier League è quindi avvisata, il ciclone Real sta per arrivare.