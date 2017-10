Dall’Inghilterra: Ancelotti in tribuna allo Stamford Bridge. Possibile ritorno al Chelsea?

Secondo quanto riferito dal “Mirror” Carlo Ancelotti sarebbe stato avvistato in tribuna durante l’ultimo match dei Blues nella loro casa. Il tecnico attualmente è senza squadra e sempre stando alle indiscrezioni del tabloid inglese non è escluso un ritorno nel club di Roman Abramovich, quest’ultimo ai ferri corti con Antonio Conte. Dopo il Guangzhou Evergrande e l’Everton spunta quindi un’altra pista per il famoso allenatore italiano.