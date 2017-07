Secondo quanto riportato dal “Sun” il centrocampista dell’Udinese Emmanuel Badu sarebbe finito nel mirino del Huddersfield. Il club inglese offrirebbe fino a 4,5 milioni di sterline per aggiudicarsi le prestazioni del ghanese, che non ha nascosto il desiderio di giocare in Premier League dopo sette anni trascorsi in Serie A.