Dall’Inghilterra: Barça, idea Koulibaly

Secondo quanto riferito dal “Sun” Kalidou Koulibaly sarebbe finito in orbita Barça. Il centrale azzurro piacerebbe molto al club catalano, quest’ultimo rimasto scioccato dalle ultime dichiarazioni di Javier Mascherano, giocatore con il futuro in bilico nella formazione di Valverde. Tutto però rimandato alla prossima estate poiché il Napoli desidera trattenere il difensore senegalese in vista della seconda parte della stagione.