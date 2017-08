Dall’Inghilterra: Burnley su Ranocchia

Secondo quanto riferito dal “Mirror” il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia sembrerebbe essere finito nel mirino del Burnley. La compagine inglese avrebbe pronti 5,5 milioni per assicurarsi le prestazioni del centrale italiano, ormai finito nel dimenticatoio del progetto tattico di Spalletti. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo entro i prossimi giorni. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno in Premier League dopo l’esperienza all’Hull City.