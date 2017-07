Dall’Inghilterra: Chelsea, idea Candreva

Secondo quanto riportato dal “Sun” il Chelsea starebbe pensando ad Antonio Candreva per rinforzare l’organico. Il giocatore era stato cercato dai Blues nella scorsa sessione invernale di calciomercato e il suo nome sembrerebbe essere tornato in voga. Il club inglese avrebbe pronto un ingaggio succoso per il numero 87 nerazzurro, ma l’Inter al momento non sarebbe disposta a privarsi dell’ala di Tor de’ Cenci.