Dall’Inghilterra: Liverpool su De Vrij, ma la Lazio…

Stefan De Vrij sembrerebbe essere l’oggetto del desiderio del Liverpool. Il centrale sarebbe l’obiettivo primario dei Reds, ma la Lazio avrebbe pronto un nuovo contratto per scacciare i rumours di mercato insistenti sul giocatore. Lotito & Co. vorrebbero blindare il numero tre laziale inserendo una clausola di 45 milioni, anche se il difensore spinge per una cifra più bassa. Klopp ci pensa, poiché desideroso di rinforzare la retroguardia in vista della seconda parte di stagione.