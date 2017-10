Dall’Inghilterra: il Manchester United non molla Perisic

Secondo quanto riferito dal “Sun” Ivan Perisic sarebbe rimasto nei radar del Manchester United. Il club inglese starebbe preparando una nuova offerta intorno ai 54 milioni per strappare l’esterno croato ai nerazzurri. Durante l’ultima sessione estiva di mercato c’era stato un tentativo da parte della formazione di Mourinho, ma la trattativa non è andata in porto per via delle cifre ritenute troppo dispendiose dai Red Devils.