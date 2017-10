Dall’Inghilterra: Chelsea, piace Sarri per il dopo Conte

Sirene inglesi per Maurizio Sarri: stando alle ultime indiscrezioni del “Mirror” l’allenatore del Napoli sembrerebbe essere finito nel mirino del Chelsea. I Blues sarebbero alla ricerca di un nuovo tecnico dati i rapporti non idilliaci tra Antonio Conte ed Roman Abramovich. L’ostacolo da superare per il club londinese è la clausola: per liberare Sarri servono circa otto milioni.