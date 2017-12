Dall’Inghilterra: United, piace Cristante per il dopo Fellaini

Secondo quanto riferito dal “Sun” Bryan Cristante sarebbe finito anche in orbita Manchester United. Il centrocampista atalantino sta stregando molti club grazie alle sue prestazioni e non è un caso che la dea voglia riscattare il giocatore dal Benfica. Sempre stando alle indiscrezioni provenienti da oltremanica il club di Mourinho sarebbe disposto a mettere sul piatto 31 milioni per il numero 4 bergamasco, ormai diventato l’indiziato numero uno per sostituire Marouane Fellaini, giocatore in scadenza di contratto coi red devils.