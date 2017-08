Dall’Inghilterra: West Bromwich ed Everton su Falcinelli

Secondo quanto riferito dal “Sun” Diego Falcinelli sarebbe finito nel mirino di West Bromwich ed Everton. L’attaccante si è messo in mostra nell’ultima stagione e si prospetta un duello britannico per lui. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni e non è escluso un affondo da parte di una delle due compagini nei prossimi giorni. Il giocatore non vedrebbe di malocchio un’esperienza nel campionato inglese dopo l’exploit di quest’anno con la maglia del Crotone.