Inter ricordi M’Vila? E’ vicino al Crystal Palace

Yann M’Vila, centrocampista del Rubin Kazan, è una vecchia conoscenza del campionato nostrano. Infatti giocò 6 mesi all’Inter da luglio 2014 fino a gennaio 2015 quando venne ceduto a causa della sua assoluta incompatibilità con gli schemi di Mazzari prima e Mancini poi. In mezzo ebbe anche un problema al crociato collaterale che ne inficiò la forma fisica prima di tornare in Russia. Secondo il “Daily Mirror” il ventiseienne sarebbe molto richiesto dal tecnico del Crystal Palace, Sam Allardyce, che ha richiesto il francese in quanto già allenato ai tempi del Sunderland. Per rinforzare le “Eagles” l’allenatore inglese ha pensato anche al difensore trentaduenne Christopher Samba e al terzino Evra in uscita dalla Juventus.