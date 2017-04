Inter, te lo ricordi Maicon? Ora si allena con il Botafogo

Uno degli autori del triplete interista, rimasto senza squadra dopo le avventure al Manchester City e alla Roma, potrebbe aver trovato un nuovo club. Maicon, terzino brasiliano che ha dominato in lungo e in largo nella favolosa annata dell’Inter nel 2009-2010, è tornato ad allenarsi dopo che i giallorossi non gli hanno rinnovato il contratto, lasciandolo libero sul mercato in attesa di iniziare un nuovo corso altrove. Come annunciato dal Botafogo, società di Rio de Janeiro, tramite il suo profilo ufficiale Twitter, il difensore sudamericano ha iniziato ad allenarsi con la Prima Squadra per ritrovare la forma. E chissà che il rapporto tra le parti non possa trasformarsi in un contratto… Di seguito la foto che ritrae l’annuncio della squadra Carioca: