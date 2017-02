Jamie Redknapp elogia Gabbiadini: “Ricorda Paolo Rossi”

Appena sbarcato al Southampton, Manolo Gabbiadini ha già conquistato i suoi nuovi tifosi segnando 3 reti in due presenze: gol all’esordio e doppietta in sedici minuti contro il Sunderland. Di lui ne ha parlato molto bene anche Jamie Redknapp, editorialista sportivo del Daily Mail ex centrocampista dei Saints, del Liverpool e del Tottenham, nella sua colonna sul quotidiano inglese: “Manolo Gabbiadini è un vero centravanti vecchia scuola. A differenza di molti attaccanti di Premier League, come Sanchez e Aguero, non è interessato a ricevere il pallone fungendo da numero 10. Lui vuole entrare in area e segnare. E’ molto veloce nello smarcamento e amo i suoi movimenti intelligenti all’interno del rettangolo di porta avversaria. E’ snello ma resistente, guardarlo in azione ricorda Paolo Rossi nei mondiali dell’82. Sono ancora i primi giorni per lui qui, ma sembra proprio che il Southampton abbia tirato fuori un altro colpo da maestro ingaggiandolo”. La stella di Manolo ha ripreso a brillare.