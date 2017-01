Jesè vicino al Middlesborgh. Dalla Francia l’ultimo atto della telenovela?

L’attaccante esterno Jesé Rodríguez Ruiz, in uscita dal PSG, è stato più volte cercato dalla Roma di Luciano Spalletti che vedeva nel ventitreenne di Las Palmas de Gran Canaria il naturale vice Salah. Dopo numerosi tentativi andati a vuoto a causa di divergenze economiche, lo spagnolo sembrava molto vicino al ritorno al Las Palmas ma, anche in questo caso, la trattativa non è andata in porto. Dopo l’arrivo di Guedes al Parco dei Principi, lo spazio per Jesé si è considerevolmente ridotto e trovare una soluzione sarebbe necessario nell’interesse comune. E infatti, stando a quanto riportato da “L’Equipe”, l’ex attaccante del Real Madrid dovrebbe approdare al Middlesbrough fino al termine della stagione. Al Riverside Stadium ritroverebbe Aitor Karanka, allenatore che lo conosce bene per essere stato l’assisitente di Josè Mourinho ai tempi dei “Blancos”. Proprio il basco starebbe insistendo con la dirigenza per avere l’ala barbuta e pertanto in Francia sono sicuri che l’operazione sia in fase di definizione.