Dall’Inghilterra: Jovetic nel mirino del Newcastle

Secondo quanto riferito da “Chronicle Live” il Newcastle starebbe pensando a Stevan Jovetic per rinforzare l’attacco. L’attaccante è in cima alla lista dei desideri di Rafa Benitez, ma tutto dipenderà dal mercato in uscita dei Magpies. Tra i partenti ci sono Riviere, Krul, De Jong, Kolback ed Hanley visto il budget limitato del club inglese. Quest’ultimo spera di incassare la somma giusta per arrivare al numero 8 dell’Inter.