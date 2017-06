Plusvalenza realizzata dalla Juventus che ha trovato l’accordo con lo Stoccarda per la cessione dell’attaccante greco classe 1996 Anastasios Donis per 4 milioni di euro. Dopo le esperienze in prestito con Sassuolo e Nizza arriva ora la cessione a titolo definitivo che arricchirà le casse del club di Corso Galileo Ferraris.