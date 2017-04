Kante vince il PFA Player of the Year. Battuta la super concorrenza di Ibra, Sanchez e Co.

N’Golo Kante non smette mai di stupire. Dopo essere stato uno degli artefici principali del leggendario trionfo del Leicester in Premier League nella scorsa stagione, il francese in questa annata potrebbe centrare un clamoroso ‘Double’ con il Chelsea, trovandosi attualmente al primo posto in Premier League e in finale di FA Cup. Oltre alla conquista della finale di coppa (Tottenham battuto per 4-2 in semifinale, ndr), Kante nel weekend ha potuto raggiungere un importante traguardo personale, venendo nominato “PFA Player of the Year”. A votare sono stati i vari giocatori della Premier League, i quali hanno riconosciuto a Kante una prima stagione straordinaria al Chelsea, scegliendo di nominarlo giocatore dell’anno nonostante in corsa per il premio ci fossero i migliori attaccanti del campionato. Kante ha infatti battuto la super concorrenza di Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sanchez, Eden Hazard, Harry Kane e Romelu Lukaku, conseguendo un successo che sulla carta sembrava impossibile. Dele Alli è stato invece premiato per il secondo anno di fila come “PFA Young Player of the Year”.