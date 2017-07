La Camera è il primo colpo di Luciano Moggi per il Partizani Tirana

Il primo colpo di mercato del Partizani Tirana targato Luciano Moggi è un italiano. Preso infatti il centrocampista Giovanni La Camera, oltre 300 presenze in carriera tra Serie B e Serie C italiana. Un innesto di qualità quello del regista di origine messinese per la mediana del tecnico Mark Iuliano, suo grande estimatore da tempo tanto da averlo richiesto in passato a Latina. Regista dell’operazione l’agente Giovanni Tateo che nei giorni scorsi ha avuto l’intuizione di sondare il terreno con Moggi per impostare la trattativa. Detto, fatto. Nel giro di 48 ore il centrocampista, nell’ultima stagione in Lega Pro con la Lupa Roma, è volato a Tirana per chiudere l’accordo annuale e firmare il contratto come si evince dallo scatto esclusivo griffato GazzaMercato. E Big Luciano piazza il suo primo acquisto “albanese”…