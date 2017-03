La Cina si aggiudica anche Maradona. Sarà ambasciatore: “Eternamente grato per questa opportunità”

Il ritorno al Napoli non s’ha da fare. El Pibe de Oro ha annunciato attraverso il proprio profilo Facebook di aver raggiunto un accordo con la Cina per svolgere il ruolo di ambasciatore nel paese asiatico, accettando l’offerta presentatagli da Tang Qinghui, presidentessa del “Maradona International Brand Managament”. L’ex numero diez è stato attratto fin da subito dall’ipotesi di poter diventare il nuovo volto del calcio cinese (movimento in continuo sviluppo grazie ai nuovi progetti statali) tanto da preferire l’avventura in Oriente ad un suggestivo ritorno al Napoli, dove De Laurentiis era pronto a farne l’ambasciatore del club partenopeo. “Grazie mille alla signora Tang Qinghui per questa opportunità che mi ha dato di lavorare in Cina, le sarò eternamente grato”. Queste le parole con le quali Maradona ha deciso di annunciare al mondo quale sarà la sua prossima avventura.