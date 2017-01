La nuova stella del Real ama Messi. Neymar e Pogba completano il podio di Isak. Niente CR7…

Nuovo acquisto del Real Madrid ma con la passione per le stelle del Barcellona. A pochi giorni dalla firma con i Blancos, spunta un’intervista rilasciata da Alexander Isak alla rubrica web svedese “Fotbollskanalens podcast Lundh” nella quale il giocatore rivela le sue preferenze calcistiche. Messi il migliore, seguito da Neymar e Pogba. Niente podio dunque per CR7, scalzato dai due fenomeni Blaugrana e da quel Pogba capace di diventare in estate l’acquisto più caro della storia. Lo stesso Isak ha specificato che il portoghese non è uno dei suoi preferiti mentre i suoi idoli rimangono Ronaldo (il Fenomeno), Henry e Ronaldinho. Una situazione curiosa dunque per un 19enne che presto CR7 se lo ritroverà come compagno di spogliatoio e che Messi dovrà invece imparare a batterlo in Liga e in Europa. Il “nuovo Ibrahimovic” si sta già dimostrando un personaggio interessante e tutto da scoprire…