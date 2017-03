Landon Donovan appende gli scarpini al chiodo. Lascia da miglior marcatore della storia degli Usa e della Mls

Dopo Lahm e Xabi Alonso, anche Landon Donovan ha deciso di annunciare il proprio ritiro dal mondo del pallone, ritiro che questa volta sarà quello definitivo (già due anni fa aveva smesso di giocare salvo poi tornare a indossare la maglia dei LA Galaxy, ndr). Dopo 18 anni di onorata carriera, la leggenda statunitense lascia da miglior marcatore della Nazionale Usa (57 gol) e della storia della Mls (145 gol): “Sì, ho finito. Non giocherò più”. Queste le parole rilasciate a “Yahoo Sport” con le quali l’attaccante natio di Ontario ha deciso di congedarsi dal mondo del pallone, mondo per il quale ha dato tutto, destreggiandosi tra club americani ed europei. Oltre ad essere stata una stella dei LA Galaxy, Donovan ha infatti disputato due stagioni al Bayer Leverkusen (nelle cui giovanili è anche cresciuto, ndr) e alcuni mesi in prestito al Bayern Monaco e all’Everton.