L’Atletico Madrid a Sassuolo-Bologna: occhi puntati su Berardi

Si allarga la lista delle pretendenti a Domenico Berardi. Da ormai più di un biennio il fantasista del Sassuolo è in orbita Juve, destinazione rifiutata già in due occasioni. L’Inter dallo scorso luglio l’ha messo nel mirino e lo stesso numero venticinque neroverde non ha mai nascosto la passione fanciullesca per i colori nerazzurri. Ora però iniziano a riecheggiare anche sirene internazionali: oggi al Mapei Stadium ci sarà un emissario dell’Atletico Madrid per studiare da vicino il talento classe 1994. Berardi in estate partirà dal nido Sassuolo per spiccare il volo: da mezza Europa hanno già drizzato le antenne…