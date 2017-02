Le ambizioni calcistiche di Rafa Nadal: “Mi piacerebbe essere il presidente del Real Madrid”

Tornato a parlare per la prima volta in pubblico in seguito alla sconfitta in finale contro Roger Federer durante gli Australian Open, Rafa Nadal si è concesso alle domande dei presenti ad un evento pubblicitario a La Coruña: “Questo può essere un grande anno. Mi sono divertito e ho molto gradito giocare a tennis lo scorso mese e credo di aver fatto un passo verso la strada giusta. Sono eccitato all’idea di continuare la stagione”. E se il futuro riservasse sorprese più grandi ed inaspettate per l’attuale numero 6 al mondo?: “Se c’è la presidenza del Real Madrid nel mio futuro? Ovviamente tutti sapete che amo il calcio e che il Real è la mia squadra. Ora come ora mi sembra abbastanza utopico come progetto, ma ovviamente mi piacerebbe esserne il presidente. Ad ogni modo credo che Perez sia un grande presidente e che i Blancos, al momento, non necessitino di me”.