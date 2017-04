Leali conquista la Grecia: campionato vinto con l’Olympiakos

Un italiano alla conquista dell’Olimpo. Nicola Leali si è laureato campione di Grecia alla sua prima esperienza ad Atene in maglia Olympiacos. Il 24enne scuola Brescia è alla sua quinta esperienza in prestito, da quando nel 2012 la Juventus ha acquisito il suo cartellino dai lombardi per 4 milioni di euro. Coi bianconeri ancora zero presenze ufficiali, ma il portiere classe 1993 ovunque è andato ha fatto sempre bene, guadagnandosi i galloni da titolare. Ad Atene ha collezionato tredici presenze in Super League greca, quattro in Coppa e dieci in Europa League, riuscendo a mantenere inviolata la sua porta per tredicii volte. Leali ha scalato la montagna degli Dei greci e ne ha conquistato il trono, incidendo per sempre il suo nome sulla porta d’ingresso.