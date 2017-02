Dall’Inghilterra: Leicester-Ranieri è già finita la favola: arriva l’esonero

Cala il sipario o se preferite all’inglese c’è il the end nella favola tra Claudio Ranieri e il Leicester. Il club ha esonerato l’allenatore italiano, capace solo pochi mesi fa di centrare una clamorosa impresa: vincere la Premier League. Fatale la sconfitta di ieri a Siviglia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e i rapporti ormai deteriorati con diversi big dello spogliatoio, senza dimenticare la posizione deficitaria di classifica in Premier (a più uno sulla zona retrocessione) come svelato dai colleghi del Daily Mail.