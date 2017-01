L’ex Bologna Ramirez verso il Leicester di Ranieri. Valutazione super per l’uruguaiano

Un italiano d’Uruguay per il Leicester di Claudio Ranieri. Il neo allenatore dell’anno per la Fifa ha messo gli occhi sull’ex centrocampista del Bologna Gaston Ramirez, da lui già molto apprezzato quando allenava l’Inter. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per approfondire i contatti, sulla base di una valutazione di 15 milioni di euro, dopo che il Leicester ha già trovato un accordo di massima col trequartista. Con il Boro, Ramirez ha realizzato quest’anno 2 gol in 17 presenze.