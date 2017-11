L’ex giallorosso Mido è sicuro: “Salah andrà al Real Madrid

Aguero, Gabriel Jesus, Kane e Lukaku guardano tutti con il naso all’insù Momo Salah, primo – contro ogni pronostico- nella classifica marcatori della Premier League. 9 gol in Premier, 14 complessivi accompagnati a 5 assist sono i numeri da record dell’inizio di stagione di Salah, l’attaccante del Liverpool sta facendo ricredere chi pensava che i 42 milioni spesi per lui fossero troppi e probabilmente sta stupendo anche se stesso. A tal punto che il connazionale Mido, anche lui ex-Roma si dice certo che nella prossima stagione passerà al Real Madrid. A giudicare dal momento non proprio felice dal punto di vista offensivo dei “galacticos” non si può certo dire che l’egiziano allenatore abbia torto e che Perez potrebbe anche farci un pensiero. La realtà è però un’altra, Klopp, vuole tenerselo stretto e Salah deve raggiungere il suo obiettivo che lo ha spinto a trasferirsi: lasciare un buon ricordo in Premier, cruccio che si porta dietro da quando aveva lasciato “prematuramente” il Chelsea. Di sicuro c’è che nel prossimo mercato, oltre che dagli assalti per Coutinho, i “Reds” dovranno difendersi anche da quelli per Momo che nel frattempo trascina il Liverpool.