L’ex milanista Armero firma col Bahia

Nuova avventura in Brasile per il terzino sinistro Pablo Armero. L’ex milanista ha firmato in serata con il neopromosso Bahia. Dopo Palmeiras a inizio carriera e l’ultima avventura al Flamengo terza esperienza nel Brasilerao per il classe 1986, protagonista di alcune disavventure extra calcistiche che ne hanno frenato l’ascesa fra Milan, West Ham e Napoli dopo gli exploit vissuti con l’Udinese. Operazione curata da Luciano Ramalho.