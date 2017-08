Il Lugano cerca un fantasista in Italia. Il presidente Renzetti punta a regalare alla tifoseria ticinese un elemento di spicco per puntare in alto. Al momento ci sarebbero dei contatti in corso per strappare il sì di Alessandro Diamanti, fantasista di fatto fuori rosa a Palermo e pronto a lasciare il club siciliano in questa sessione di mercato.