Louis Van Gaal annuncia il suo ritiro: “Credo proprio che non ci saranno altre possibilità che io alleni”

Luis Van Gaal torna a parlare del suo addio al mondo del pallone e lo fa confermando quanto già detto qualche mese fa, quando l’ex manager del Manchester United aveva annunciato la propria volontà di abbandonare il calcio per dedicarsi alla famiglia (voleva passare più tempo con la moglie). Come riportato dal “De Telegraaf”, Van Gaal è stato recentemente vittima di un grave lutto in famiglia. La morte di Rein Nauta, marito della figlia Brenda, ha scosso profondamente l’olandese e lo ha portato a prendere la decisione di dedicarsi esclusivamente alla famiglia nei prossimi anni, salutando definitivamente il mondo del calcio. “L’anno scorso avevo già detto che avrei lasciato. Ad oggi non credo proprio che ci siano più possibilità che io alleni nuovamente. Nel recente periodo la mia famiglia ha vissuto momenti e vicissitudini davvero forti, che mi hanno portato a guardare tutto da un altro punto di vista”. Queste le parole con le quali Van Gaal ha deciso di congedarsi da quel mondo che ha tanto amato e al quale ha dato tutto.