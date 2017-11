Lunedì nero per gli allenatori italiani: l’Alaves esonera De Biasi

Lunedì nero per gli allenatori italiani. Dopo l’esonero di Bucchi da parte del Sassuolo e quello di Montella dal Milan, a perdere il posto è Gianni De Biasi. All’indomani della sconfitta per 2-1 per mano dell’Eibar, l’Alaves ha infatti deciso di licenziare il tecnico italiano, il quale era arrivato sulla panchina del club spagnolo lo scorso 22 settembre. Scelto per risollevare l’Alaves a zero punti in classifica dopo le prime sei giornate di campionato, l’ex Ct dell’Albania ha ottenuto 2 vittorie in 7 gare di Liga, battendo anche il Getafe in Coppa del Rey.

De Biasi ha voluto ringraziare il club attraverso un tweet pubblicato sui propri profili social: