Mamma ho perso l’aereo! Zaza resta a Londra: la firma col Valencia slitta a domani

Mamma ho perso l’aereo! Simone Zaza in versione Kevin McCallister, il bambino interpretato da Macaulay Culkin nel celebre film del 1990. L’attaccante di Metaponto oggi sarebbe dovuto volare da Londra a Valencia per firmare il contratto con il club spagnolo. Invece una disavventura coi bagagli all’aereoporto ha fatto slittare la partenza. La punta della Juve è rimasta bloccata nella City e solo domattina alle 8.10 volerà a Valencia. Firma e visite mediche slittate di un giorno, ma operazione non discussione. Come nel film il lieto fine è dietro l’angolo. Aerei permettendo…