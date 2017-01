Man. United, Fellaini rinnova fino al 2018. Mou è entusiasta

Ufficiale il rinnovo di Marouane Fellaini con il Manchester United fino al 2018. Lo stesso club ha reso nota la notizia del prolungamento del contratto del belga, considerato uno degli intoccabili di Josè Mourinho. Proprio lo Special One avrebbe insistito a lungo per la buona riuscita dell’operazione, dimostrandosi entusiasta al momento della firma. Dopo il gol del 2-0 siglato due giorni fa nella semifinale di EFL contro l’Hull City, per Fellaini arriva dunque la seconda gioia settimanale, forse quella più attesa.