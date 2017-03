Manchester United, Mourinho: “Ibra e Rooney resteranno qui. In estate un grande mercato”

Josè Mourinho allontana tutte le voci intorno Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimovic, chiudendo ad un loro addio allo United: “Zlatan resterà qua. La prossima finestra di mercato ci porterà ad un nuovo livello perché compreremo diversi giocatori, e lui sarà fondamentale per noi”. Discorso simile per Rooney, “dal quale – afferma il portoghese – mi è arrivato un messaggio molto forte, che recitava: ‘Io non vado da nessuna parte. Voglio lottare con questa squadra e aiutare più possibile fino alla fine della stagione’, perciò non lascerà il Manchester United da qua all’estate. E per la stagione prossima io lo tratterrei al 100%”.