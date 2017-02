Marco Silvestri, portiere da… videogioco. E’ nei top 11 dell’EFL Cup su FIFA 17

Marco Silvestri sta lasciando il segno in Inghilterra. L’estremo difensore classe ’91 in forze al Leeds United è stato eletto come miglior portiere dell’EFL Cup appena conclusa, finendo tra gli undici che compongono la ‘squadra del torneo’, scelti dagli organizzatori della competizione. La speciale selezione, fatta in collaborazione con FIFA 17, permette inoltre ai giocatori di finire online sul videogioco più famoso del mondo creato da EA SPORTS. Il portiere emiliano si ritroverà ‘digitalizzato’ insieme ad altri grandi campioni del calibro di Sturridge ed Oxlade-Chamberlain per difendere i pali da qualsivoglia club si decida di sfidare. Il riconoscimento è dovuto soprattutto alla grande prestazione fatta contro il Norwich City, in una partita nella quale ha parato la bellezza di 3 rigori, regalando la qualificazione ai quarti di finale ai suoi Whites. Di seguito la foto con la rosa completa dei top 11 del torneo: