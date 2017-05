Marquinhos si toglie dal marcato: “Resterò al Psg”

Le pretendenti dovranno mettersi l’anima in pace, Marquinhos non ha alcuna intenzione di lasciare il Psg. A dare la notizia è stato lo stesso difensore brasiliano, il quale, attraverso un appuntamento social su Fb, ha annunciato ai tifosi parigini la propria volontà di rimanere nella capitale francese. “Il mio futuro? Rimarrò sicuramente al Psg il prossimo anno. Non ho motivi per andarmene”. Inter e Manchester United sono avvisate…Marquinhos non si muove dalla Ligue 1.