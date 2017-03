Mbappé allontana i blancos: “Real? Club per giocatori al top della carriera, io non lo sono ancora”

“Esordire in Nazionale è stato incredibile ed emozionante. Il Real Madrid è un club fantastico ma è per giocatori al top della propria carriera. Io ancora non lo sono”. Con queste parole la nuova stellina del Monaco Kylian Mbappé ha commentato il suo esordio con la Nazionale maggiore di Deschamps, avvenuta ieri sera in occasione dell’amichevole tra Francia e Spagna, rispondendo anche alle voci che lo vorrebbero al Real Madrid il prossimo anno. “Per ora sono al Monaco. Vediamo cosa succede. Ciò che voglio è continuare a giocare e segnare” ha poi aggiunto il classe ’98. Parole non da ragazzo immaturo ma da uomo con le idee già molto chiare. Kylian Mbappé per il momento allontana il Real Madrid, lasciando aperta però una porta per il futuro.