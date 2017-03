Milan e Lazio, ve lo ricordate Stam? Può allenare il West Ham

Uno dei centrali più forti e marmorei della storia del calcio. Jaap Stam ha giocato nel Manchester United prima di sbarcare in Italia e vestire le maglie di Lazio e Milan con le quali ha vinto, rispettivamente, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Al termine della sua carriera da calciatore, conclusasi nell’ottobre del 2007 con la rescissione del contratto con l’Ajax, è rimasto nel mondo del calcio come dirigente prima (osservatore per lo United) e allenatore dopo. Attualmente è il tecnico del Reading, club inglese che milita nella Championship, ma presto potrebbe accasarsi a Londra. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, l’olandese sarebbe il candidato numero uno per sostituire Slaven Bilic, alla guida tecnica del West Ham. L’allenatore croato ha ancora un anno e mezzo di contratto con gli Hammers ma le parti sarebbero concordi nel terminare anticipatamente la collaborazione.