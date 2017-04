Milan, te lo ricordi Boateng? Al Las Palmas è rinato. E il club gli offre il rinnovo

Con 9 gol e 4 assist in 22 presenze, Kevin Prince Boateng si è ritagliato uno spazio importante all’interno del Las Palmas che ora, dato il contratto in scadenza del centrocampista, potrebbe decidere di esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2018 e continuare la sua avventura in Spagna. Infatti, secondo i colleghi di GhanaSoccernet.com, il calciatore ex Milan sarebbe vicino a prolungare la sua permanenza nell’isola di Gran Canaria dati i buoni rapporti che si sono instaurati tra lui ed il presidente del club Miguel Ángel Ramirez Alonso. “Se tu non avessi intenzione di continuare la tua carriera qui noi saremmo ben disposti a lasciarti andare, data la natura amichevole della nostra relazione”. Queste le parole del proprietario del Las Palmas che avrebbero convinto il giocatore ghanese, che ha trovato ora una continuità e una serenità importanti dopo la parentesi tedesca con lo Schalke 04, a restare in Spagna. Un trasferimento altrove parrebbe dunque non essere un’ipotesi.