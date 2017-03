Milan ti ricordi Huntelaar? In estate potrebbe tornare all’Ajax

Cresciuto nelle giovanili del De Graafschap prima e del Psv poi, Jan Klaas Huntelaar nel 2009 fu acquistato dal Real Madrid dopo essersi messo in mostra nel triennio trascorso tra le file dell’Ajax, club in cui Huntelaar riuscì a collezionare oltre 70 gol in poco più di 90 presenze. Ebbene proprio l’Ajax potrebbe essere la prossima meta dell’attaccante olandese, il quale in Germania non sta attraversando il migliore momento della propria carriera. La notizia riportata dal “Kicker”, e subito ripresa da diversi quotidiani olandesi, da per quasi certo un ritorno in patria dell’ex Milan già in estate, proprio in quel di Amsterdam. L’attaccante attualmente in forza allo Schalke 04 avrebbe infatti rifiutato la proposta di rinnovo presentatagli dal club tedesco, strizzando l’occhio a un possibile ritorno in Eredivisie.