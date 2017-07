Dall’Inghilterra: Mou aspetta l’ex Juve Morata. Perez rifiuta 70 milioni

Continua la trattativa tra il Manchester United ed il Real Madrid per Alvaro Morata. Stando alle ultime indiscrezioni del “Sun” i Red Devils avrebbero offerto 70 milioni ai Blancos, ma la proposta sarebbe stata subito rispedita al mittente poiché Florentino Perez avrebbe chiesto 10 milioni in più. Il giocatore si trova attualmente in vacanza e ha espresso la volontà di trasferirsi in Inghilterra. Forte del sì dell’attaccante, José Mourinho spera adesso di averlo a disposizione prima della tournée negli Stati Uniti, che inizierà la prossima settimana. Ma servirà alzare ulteriormente la posta per l’ex Juve.